Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Kabine toplanıyor: Asgari ücret ve emeklilere zam gündemde!

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 15.00'da başlayacak olan toplantıda Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomasi trafiği ve yapılacak masaya yatırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında kabineye bilgi vermesi beklenirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda bir sunum yapması bekleniyor.

DENİZLERDEKİ MAYINLAR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna tarafından Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların akıntıyla İstanbul boğazına kadar gelmesi tehlikeyi gözler önüne sererken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilişkin sunum yapacak ve alınacak tedbirler masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRETE YIL ORTASINDA ZAM GELİR Mİ?

Türkiye'nin en önemlisi konusu olan hayat pahalılığı ve ekonomide yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak. Özellikle yüzde 50'nin üzerindeki zamma karşın enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin güncellenmesi de yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüşte, "Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?" sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtını vermesi sonrası bu konunun kabine masaya yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ

Ayrıca, emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve Ramazan bayramında emeklilere verilen ikramiyenin artırılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgi vermesi bekleniyor.

TURİZM SEKTÖRÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenmesi beklenen turizm sektöründeki kayıpların azaltılması için atılacak adımlar ve çalışmalar kabinenin gündeminde olacak. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turistlerin yoğun olarak gelmesi beklenen ülkelerle yaptığı görüşmeleri anlatması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE, FETÖ VE PKK

Yurt içinde ve sınır dışında devam eden terörle mücadele operasyonları, FETÖ ve PKK ile mücadelede son durum kabine toplantısında değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Birçok kısıtlama gevşetilmesine karşın koronavirüs salgınındaki son durum toplantıda değerlendirilecek. Toplantının ardından kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.