Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic görüşüyor.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşiyor...