Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da! Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu! "Rusya'yı hafife alanlar yanlış yapıyorsunuz"

Balkan turu kapsamında Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Heyetler arası ve iki liderin baş başa yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların imzalanmasının ardından iki lider kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Değerli dostum Vucic'e ev sahipliği için sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Az önce kendisiyle son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi daha iyi boyuta taşıyacaktır.

İMZALAR ATILACAK

Hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir.

Sırbistan karşılıklı olarak kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6'ncı ülke olacak. Bosna Hersek'te de ilk adımı attık. Bununla ilgili imzalar atılacak.

"KOSOVA İLE UZLAŞMAYA VARILMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Ticaret hacmimiz istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanı ile iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu bu irademizin göstergesidir. Müteşebbislerimize verdikleri desteklerinden dolayı Vucic'e teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan devlet yolu da Sayın Vucic'in vizyoner yaklaşımının eseridir. Ortak mirasımız Bayraklı Cami'nin restorasyonuna en kısa zamanda başlayacağız.

Kosova ile uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa zamanda anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Sözlerime son verirken ziyaretimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ticaret hacminin artırılması ve 2 milyara çıkarılması konusunda, bunun yükseltilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki bu hedeflere ulaşabiliriz. Türkiye'den yatırımlar gelmekte Sırbistan'a ve bundan memnunuz.

Yatırımlarla ilişkili olarak 10 bin kişi istihdam edilmiş durumda. Bizler tarihi yapıların da elden geçirilmesi konusunda da önemli adımlar atılmakta ve zorlu bir yol söz konusu. Bugün modernize edildi, bazı küçük detaylar kaldı. Hem Türk işçilerine hem de iş adamlarına bunun gerçekleşmesi yönünde gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum.

Altyapı çalışmaları açısından çok çok önemli. Bu bağlantıların da yine bazı rotalarda gerçekleşecek yollar bizler için önemli projeler. Türkiye Cumhuriyeti, bizler, hepimiz, daha büyük işbirliği olasılıklarını ele aldık.

Bayraktar araçlarının alınması konusuyla ilgili gelecek sene adımlar atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabilmesini umuyoruz. Bayraktar alımı konusunda taleplerimizi ortaya koyacağız.

Bu çerçevede taleplerimizi ortaya koymaktayız. Farklı bakanlıklar arasında yine savunma çerçevesinde bazı eğitimlerle ilgili işbirliği çalışmaları ortaya koymaktayız. Karşılıklı görüş alışverişi ortaya koyma konusunda kararlılığımız söz konusu.

Tüm yetkililere ve heyete teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ukrayna'daki durumu ve enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin koyabilecekleri desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la olan ilişki konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

KOSOVA - SIRBİSTAN GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarından ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilime değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için her türlü desteğe var olduğumuzu söyledim. Şu andaki gelişmeler olumlu. Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez."

"SAVAŞ KISA SÜREDE BİTECEĞE BENZEMİYOR"

Avrupa'daki enerji krizine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra yine de buna devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın isim saymaya gerek yok, takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzere kuralı bir politika güden batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece netice almak da mümkün olmayacaktır. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama kaybedeni çok. İşin parasal konusunu konuşmaya gerek yok. Parasal boyutuna girince birisi Ukrayna'ya şu kadar destek verdim diyor ama nerede bu para? Bu da sıkıntılı... Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa onları Ukrayna'ya gönderiyorlar.

Ben bu işin Rusya veya Ukrayna galibidir diyemem ama bizim güttüğümüz politika bu savaş bir an evvel biter mi bitmez mi? Çok kısa sürede biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar Avrupa'da yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor. Bunları daha önce niye düşünmediniz?