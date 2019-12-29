Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanını arayarak taziyelerini iletti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanını aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

FARMAAJO TEŞEKKÜR ETTİ

Farmajo, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.