Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki terör saldırısına tepki gösterdi
2 Türk vatandaşın da aralarında bulunduğu ve hayatını kaybettiği Somali'deki terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Somali terör saldırısı için açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır.
Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 28 Aralık 2019
Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır.
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