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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki terör saldırısına tepki gösterdi

2 Türk vatandaşın da aralarında bulunduğu ve hayatını kaybettiği Somali'deki terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki terör saldırısına tepki gösterdi

Somali terör saldırısı için açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır.

 

 




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