Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında "Türkiye, Libya halkının yanındadır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında "Türkiye, Libya halkının yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Twitter hesabından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Paylaşımında, AFAD koordinasyonunda Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuşun organize edildiğini belirten Erdoğan, "Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır. Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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