Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi

Twitter'da gündem olan Süleyman Soylu'nun istifası mercek altına alındı. En çok merak edilenlerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul edip etmeyeceği oldu. İşte o detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTİFAYI KABUL EDECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklar öğrenilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa kararını değerlendirdiği ve kabul etmediği belirtiliyor.

"SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?"

Cuma akşamı saat 21.44'te 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar panik içinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin marketlere ve fırınlara akın etti. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sokağa çıkma yasağının açıklandığı saat üzerinden eleştiriler geldi.

"ELEŞTİRİLERİ ALDIM, KABUL ETTİM"

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kararından yaklaşık 1 saat sonra fırınların açık olacağını açıklamıştı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Eleştirileri aldım, kabul ettim" demişti.

Süleyman Soylu'nun o yazısı: