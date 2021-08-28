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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! AK Parti 22 ilde çalışma yaptı! Uzmanlar her şeyi denetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı belediyelerin yaptığı çalışmaları yerinde değerlendirerek raporlandırıyor. Raporlarda belediyelerin verilen vaatleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğine bakılırken şimdiye kadar 22 ilde çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! AK Parti 22 ilde çalışma yaptı! Uzmanlar her şeyi denetledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, tarafından alanında uzman olan isimler illere giderek AK Partili belediyeleri değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde yürütülen projelerdeki son durum, belediyelerin gerçekleştirdiği çalışmalar masaya yatırılırken saha çalışmalarıyla vatandaşların nabzı ve istekleri de raporlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! AK Parti 22 ile çalışma yaptı!

22 İLDE ÇALIŞMA YAPILDI

Çalışmaların ardından ise  AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, illere giderek belediye başkanları ile toplantı gerçekleştiriyor. Şuana kadar  Adıyaman Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Yozgat olmak üzere toplam 22 şehirde çalışma gerçekleştirildi. 

 

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren  AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyeciliğin okulu olan bir iş olmadığını ifade ederek," Şehirlerde valilerimiz vardır, bir eğitim ve disiplinden gelirler ama belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanları sağduyulu, iyi niyetli ve gönül insanları olmak zorundadır. İnsanları temsil etmek adına toplum tarafından seçilen insanlardır. Başkanlar da görgüsüyle, iyi niyetiyle gayret içerisinde olur ve hizmet etmek için çabalar. Para ve personel yönetimini bilir ama asıl yönetimi iyi bilen insanları yanında çalıştırarak adeta bir orkestra şefi gibi sorarak, istişareyle güzel işler ortaya çıkarır." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! AK Parti 22 ile çalışma yaptı!

"GEREKLİ DURUMLARDA YOL GÖSTERMEYE GAYRET EDİYORUZ"

"İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük." diyen Mehmet Özhaseki, alanında uzman olan isimlerin şehrin röntgenini çektiğini ifade ederek," Daha sonra biz de belediyelerimizin problemlerini dinleyip çözüm bulmaya, tecrübelerimizden doğan fikirlerimizi paylaşmaya, gerekli durumlarda yol göstermeye gayret ediyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Güzel niyetlerle, güzel işler yapmaya çalışıyoruz" dedi. 

Kaynak: Sabah

Tayfun Altuntaş
Editör
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