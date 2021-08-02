Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladıFakir isminin anlamı nedir, Fakir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladıÇinar isminin anlamı nedir, Çinar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çaliş isminin anlamı nedir, Çaliş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildiAzra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Murat Ayhan kimdir? Kaç yaşında?Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!LGS nakil sonuçları açıklandı mı ? 2021 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranıCem Yılmaz filmleri çekmeden sattı! Alacağı ücret dudak uçuklattı!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların yangın bölgelerinden ayrılmama talimatını vermesi üzerine ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

14 gün arayla koronavirüs salgını kısıtlamaları, dış politika, siyasi gelişmeler ve çok sayıda kararın değerlendirilerek önemli kararların alındığı kabine toplantısının Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlaması planlanıyordu. 

KRİTİK KONULAR DEĞERLENDİRİLECEKTİ

Koronavirüs salgınındaki son durum, aşı tedariki, aşılama çalışmalarının değerlendirileceği ve aşı olmayanlara ilişkin önerilerin tartışılacağı toplantı için flaş bir karar alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

ERDOĞAN'DAN BAKANLARA TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinde devam eden orman yangınları bölgelerinden ayrılmamaları talimatı vermesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine toplatantısı ileri bir tarihe ertelendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

YENİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ve saat ise bildirilmedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT