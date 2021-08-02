Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

14 gün arayla koronavirüs salgını kısıtlamaları, dış politika, siyasi gelişmeler ve çok sayıda kararın değerlendirilerek önemli kararların alındığı kabine toplantısının Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlaması planlanıyordu.

KRİTİK KONULAR DEĞERLENDİRİLECEKTİ

Koronavirüs salgınındaki son durum, aşı tedariki, aşılama çalışmalarının değerlendirileceği ve aşı olmayanlara ilişkin önerilerin tartışılacağı toplantı için flaş bir karar alındı.

ERDOĞAN'DAN BAKANLARA TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinde devam eden orman yangınları bölgelerinden ayrılmamaları talimatı vermesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine toplatantısı ileri bir tarihe ertelendi.

YENİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ve saat ise bildirilmedi.