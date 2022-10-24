Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti, Anayasa'da başörtü düzenlemesiyle ilgili teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtü kanunu teklifi ardından AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Anayasa düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Buna göre Bakan Bozdağ'ın hazırladığı Anayasa değişikliği teklifi muhalefet partilerine götürülmek üzere hazırlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti, Anayasa'da başörtü düzenlemesiyle ilgili teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü kanunu teklifi için "Biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum.'' şeklinde açarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a talimat vermişti. Buna göre AK Parti çalışmalara başladı.

CUMHURBAŞKANININ ONAYININ ARDINDAN PARTİLERE GÖTÜRÜLECEK

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakan Bodağ'ın başörtüsü ile ilgili hazırladığı ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği belirtildi.

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