Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti teklifi hazırladı: Stokçuluğun bedeli 2 milyon TL olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada stokçuların ellerindekileri el konulacağını ve cezai müeyyideleri yüksek tutacaklarını vurgulamıştı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası 9 maddelik torba teklif hazırlandı. Teklif, 11 Aralık Cumartesi günün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

TÜKETİCİNİN MALLARA ULAŞMASINI ENGELLEYİCİ FAALİYETLERDE BULUNAN İŞLETMELERE VERİLECEK CEZA 2 MİLYON TL'YE ÇIKARILIYOR

6585 Sayılı Perakende yasasında değişiklik yapacak yasa teklifi ile piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen ceza, 2 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Teklifte, aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngören düzenleme de bulunacak. Ayrıca enerjide yerli yatırımcıya yönelik bir teşvik düzenlemesi de teklifte yer alacak.