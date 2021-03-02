Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Ay'a çıkmanın ilk adımları Pendik'te atıldı

9 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 yılında Ay’a gönderilmesi hedeflenen insansız aracın yapımındaki ilk adımlarından birisi olan hibrit motorlu roketinin üretimine Pendik'teki tesislerde start verildi.

Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin görevi üstlendiği 2023 yılında Ay’a gönderilmek üzere başlanan ilk hibrit motorlu roketin geliştirme ve üretim aşamalarına Pendik'te bulunan tesislerde geçildi. Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin’in de katılımlarıyla tesisi inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Ay misyonunda 2023 ve 2028 yıllarında iki aşamalı bir hedefimiz var. 2023’te ilk kez kendi milli ve özgün teknolojilerimizi kullanarak Ay’la teması gerçekleştirmek istiyoruz. Kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek uzay aracımızı Ay’la buluşturacağız.” açıklamasında bulundu.

''AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZI İNŞALLAH, AY'A GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada Türkiye’yi ve Türk bayrağını uzay ligine çıkartmayı amaçladıklarını ve bu konuda aldıkları desteklerle de çalışmaların durmaksızın devam ettiğini vurgulayarak belirlenen tarihte roketin fırlatılmaya hazır olacağını şu sözlerle açıkladı: “İnşallah, Milli Uzay Programı’mızın en önemli misyonu olan Ay misyonunun da ilk aşamasını 2023’te başarıyla tamamlayarak Ay’la ilk teması kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek kendi milli ve özgün uzay aracımızla başarmak istiyoruz ve ay yıldızlı al bayrağımızı inşallah, Ay'a göndermeyi düşünüyoruz.”

''AY MİSYONUYLA İLGİLİ KRİTİK BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın başkanlığında gerçekleştirilen Milli Uzay Programı Ay misyonu toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) Müdürü Mesut Gökten, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Delta V Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katıldı. İlk milli hibrit motorlu roketin Pendik ilçesinde üretilmesi münasebetiyle toplantıya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılımda bulunarak tesisin durumu, yürütülen çalışmalar, insansız uzay aracının teknik ve tasarımsal detayları istişare edildi. Konu hakkında Bakan Varank: “Zaten birkaç aydır çalışmalarına başlamışlardı... Ay misyonuyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün taraflarla beraber adeta bir ön tasarım toplantısı yaptık.” dedi.