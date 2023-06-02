Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, seçim öncesi vaatler 15 Temmuz'a kadar çıkacak!

28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı Seçilen Erdoğan, seçim döneminde vatandaşlara verdikleri vaatlerin yerine getirilmesi için talimat verdi. Kanunlar meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'dan önce çıkacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, seçim öncesi vaatler 15 Temmuz'a kadar çıkacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Genel Merkezde bir araya geldiği yeni grup yönetimine, seçimlerden önce verilen vaatler arasında yer alan aşağıdaki maddelerle ilgili kanunların Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz’a kadar çıkarılması talimatını verdi.

SEÇİM SÜRECİNDE VERİLEN VAATLER İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Genel Merkezde bir araya geldiği yeni grup yönetimine, seçimlerden önce verilen vaatler arasında önemli maddeler bulunmaktadır. Bu vaatler arasında en dikkat çekici olanları şunlardır: En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin lira kredi imkanı sağlanması, genç girişimcilere ücretsiz arazi tahsisi ve 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli faizsiz kredi desteği sunulması, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için sigorta sisteminin oluşturulması, annelere isteğe bağlı sigorta imkanının sunulması ve ev kadınlarına daha az prim ödeyerek erken emekli olma imkanının sağlanması.

Bu vaatlerin Meclis'teki kanun süreci tamamlanarak 15 Temmuz'a kadar yasalaşması hedeflenmektedir.

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