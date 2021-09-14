Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! İşte 3600 ek gösterge son durum 2021! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?

Yakın zamanda milyonlarca memur ve memur emeklisinin gelirini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sevindirici açıklama gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya el attı. Peki, 3600 ek gösterge son durum 2021! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge memurların unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir. Noyan Doğan, 3600 ek göstergeyi," Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Diğer bir adıyla memurların çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. " şeklinde tanımlamıştır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: "3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmada 3600 ek gösterge durumunu hatırlatarak "3600 ek göstergeyi getireceğiz, öğretmenleri de kapsayacak 2022 sonu getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2021!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılındaki dönemde seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Memurların maaşlarına yapılacak olan zam görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalara başlanacağını ifade etmişti. O günden bu yana ek göstergeye ilişkin olarak hesaplamalar yapılmış, hükümetten atılacak adımlar merakla bekleniyordu.

Söz konusu görüşmede milyonlarca memur ve memur emeklisinin çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu masada konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK ?

600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte göstergeler arasındaki dengesizlikler kaybolacak. Ayrıca, göstergenin hayata geçmesiyle memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artış yaşanması bekleniyor.

Bunun yanında gösterge kapsamında hizmet süresi 30 yılı aşan kişilerin emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.