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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifası ardından yapılan seçimde, TBMM'nin yeni Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

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DHA

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