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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Tek liderimiz sevgili Peygamberimizdir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuşmacıdan gelen soruya; ''Tek önderimiz, tek liderimiz sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) dır'' dedi.
10 Aralık 2019 Salı 16:27

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