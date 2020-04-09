Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekalif-i Milliye'den neden bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına büyük bir destek geldi. Çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi kampanyaya destek veren Erdoğan'ın kampanyayı açıklarken Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında çıkardığı Tekalef-i Milliye emirlerine vurgu yapmıştı.

Erdoğan'ın Tekalif-i Milliye Emirlerine vurgu yapmasının CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi olduğunu belirten Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında bunları kaleme aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlatması ise çarpıtıldı. “Devlet bankalardaki mevduata el mi koyacak” şeklinde tehlikeli bir noktaya taşındı. Ekonomi güven üzerine yürür. Böyle bir dönemde halkı paniğe sevk edecek çarpıtmalara ne gerek var?

Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan’ın neden Tekalif-i Milliye emirlerini gündeme getirdiğini soruşturdum. Cumhurbaşkanı, Atatürk’ten referans vererek milletin milli duygularına hitap etmeyi tercih etmiş. Yoksa mevduatla, milletin mal varlığıyla ilgili bir hesap kitap yok. Bir de CHP’yi Atatürk’le vurma stratejisi. Hatırlarsanız CHP Libya tezkeresine karşı çıkınca Erdoğan, Atatürk’ün Libya’da verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı."

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Tekâlif-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir.

Tekalif-i Milliye maddeleri

1- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3- Her aile bir askeri giydirecek.

4- Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek

.6- Her türlü makineli aracın yüzde 40'ına el konacak.

7- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el konacak.

8- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.