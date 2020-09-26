Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest'te konuşuyor (CANLI)

Teknofest heyecanı sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgın sebebiyle daha sınırlı gruplarla gerçekleştirildi ama Teknofest heyecanını engelleyemedi.

Uzun bir ihmalin ardından ülkemizin her köşesini kalkındırıyoruz. Üretmek isteyenlere de aradığı fırsatı sunduk.

Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin

Yeter ki hayal edin, hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Çok çalışın ve azminizi asla kaybetmeyin.

Ülkemizde hala birilerinin teknoloji hamlemizi küçümsediklerini görüyoruz.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak.

İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için başarılı gençlere ihtiyacı var.

ayrıntılar gelecek...