Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır Valisi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa dileğinde bulundu.

Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

DHA