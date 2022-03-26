Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi! "Savaş soframızdaki ekmeği etkilemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yeni Tokat Havalimanı başta olmak üzere yapımı tamamlanın tesislerin gerçekleştirilen toplu açılış töreni sonrası, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçiler ile bir araya geldi. "Ayçiçek yağı konusunda ülkede suni bir panik havası oluşturuldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor" dedi. Öte yandan Erdoğan, Erdoğan, sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu vurguladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarımın bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu söylüyorlar. Tarıma ve hayvancılığa en fazla destek bizim dönemimizde verildi. Çiftçilerimize geçtiğimiz yılda bugünün rakamlarıyla 470 milyar lira destek ödemesi yaptık.

"SEBZE MEYVE ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA 1. SIRADAYIZ"

Bu yıl için 25,8 milyar lira tanımlanan tarımsal destek bütçesini yükselttik. Bu rakamlar çok çok önemli. Sizlerin gayretli çalışması sayesinde sebze ve meyve üretiminde Avrupa'da 1. sıradayız. Son 20 yılda oluşturduğumuz altyapı sayesinde %140 olan bir ülke haline geldik. Topraklarımızın verimini artırmak için hükümetimiz döneminde su yatırımı yapmak üzere 980 tesisi hizmete aldık. Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısını 2'ye katladık. Bu yatırımlar neticesinde 20 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 60 milyar lira ilave artış sağladık. Son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığını artıran ülkeler arasında ise Avrupa'da 1. sırada dünyada 6. sıradayız.

"AYÇİÇEK YAĞINDA SORUN YOK"

İspat bu, laf olsun diye söylemiyoruz. Tabii bunlar bazılarının işine gelmiyor. Kuraklık, savaş, bölgesel krizleri bahane ederek milleti sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli gıda tedarikçisi olduğunu bildiği halde milletimizi yanıltmaya çalışmaya çalışıyorlar.

Son dönemde de ayçicek yağında bunu yaptılar. Ayçiçek yağında sorun yok. Ülkede suni bir panik havası oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları bizi etkilemiştir. Ama bu sofrada değil ithalatta olacaktır. Ülkemizin savaşan iki tarafla da dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen tedariki kesmeyeceğini ümit ediyoruz. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizde 20 bin ton yağlık ayçiçeği 30 bin ton mısır üretimi için sözleşme imzalandı. %75'i hibeli olarak dağıtılacaktır. Toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. Üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Rusya-Ukrayna savaşı esnasında burada gerek Putin, gerekse Zelenski ile yaptığımız görüşmelerde bizim 50'ye yakın gemimiz bölgedeydi. Bu gemilerimizin önünü açtılar ve gerek ayçiçeği yağı gerek diğer hububat gibi bütün o ürünleri getiren gemileri ülkemize gönderdiler ve hemen hemen tamamına yakını ülkemize ulaştı."