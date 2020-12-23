Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek konutların, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edeceğini belirterek, "İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." dedi.

"ARNAVUTLUK, TÜRKİYE'NİN YAKIN DOSTU VE ORTAĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasına Arnavutluk'u ve Arnavutları selamlayarak başlayan Erdoğan, Arnavutluk'ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin hemen imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

DÖRT TIR YARDIMIN ARDINDAN SICAK BİR YUVA

Eylül depreminin akabinde Arnavutluk'a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından dört TIR dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, "Kasım'daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim'den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum."

Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Parti'nin lideri Edi Rama'nın deprem konuşmasını dinlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum Edi Rama'nın az önce yapmış olduğu konuşmayı ben de bütün duygusallığımla izledim. Kendisinin özellikle bu sürece vereceği katkıyla inanıyorum ki bu depremin felaketlerini kısa zamanda ortadan kaldıracak ve tüm depremzedelere bu güzel konutlarda, bu güzel oluşumda yer almalarını sağlamış olacağız.

Bu düşüncelerle, ülkemizce inşa edilen konutların Laç şehri sakinlerine ve Arnavut kardeşlerimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyor, bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.