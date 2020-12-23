Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?Mustafa Cengiz yanıtladı: Falcao gidecek mi, kalacak mı?Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren yardım müjdesinde detaylar belli oldu!VGM yükseköğretim üniversite burs sonuçları 2020: VGM burs sonuçları saat kaçta açıklanır?Zerrin Tekindor kanguru besledi!25 Aralık ŞOK aktüel 2020 kataloğu | Yılbaşına özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca o saatte son durumu açıklayacakEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?Koronavirüs Nazi uygulamasını geri getirdi! Ölüler krematoryumlarda yakılıyor
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katılarak bu konutları, Türkiye ile Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek konutların, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edeceğini belirterek, "İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." dedi.

"ARNAVUTLUK, TÜRKİYE'NİN YAKIN DOSTU VE ORTAĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasına Arnavutluk'u ve Arnavutları selamlayarak başlayan Erdoğan, Arnavutluk'ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin hemen imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

DÖRT TIR YARDIMIN ARDINDAN SICAK BİR YUVA

Eylül depreminin akabinde Arnavutluk'a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından dört TIR dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, "Kasım'daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim'den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Parti'nin lideri Edi Rama'nın deprem konuşmasını dinlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum Edi Rama'nın az önce yapmış olduğu konuşmayı ben de bütün duygusallığımla izledim. Kendisinin özellikle bu sürece vereceği katkıyla inanıyorum ki bu depremin felaketlerini kısa zamanda ortadan kaldıracak ve tüm depremzedelere bu güzel konutlarda, bu güzel oluşumda yer almalarını sağlamış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin temel atma töreninde konuştu: Bu konutlar, dostluğumuzu inşa edecek!

Bu düşüncelerle, ülkemizce inşa edilen konutların Laç şehri sakinlerine ve Arnavut kardeşlerimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyor, bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT