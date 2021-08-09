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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKYO 2020'de mücadele eden sporcuları tebrik etti

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunlarını sona ermesinin ardından ülkeye dönen milli sporcular hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKYO 2020'de mücadele eden sporcuları tebrik etti

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunlarının sona ermesinin ardından Milli Takım kafilesi yurda döndü. Millilerin yurda dönmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler  Team Türkiye." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKYO 2020'de mücadele eden sporcuları tebrik etti

TÜRKİYE'DEN TARİHİ BAŞARI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)

REKOR KIRILDI

Ay-yıldızlı sporcular boksta 1'er altın ve gümüş, okçulukta 1 altın, karatede 1 gümüş, 3 bronz, güreşte 3 bronz, tekvandoda 2 bronz ve artistik cimnastikte 1 bronz kazandı.

Milli sporcular, Tokyo 2020'de aldığı madalya sayısı bakımında Türkiye'nin 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 madalyalık rekorunu kırdı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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