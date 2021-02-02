Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trafikte hedefimiz sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri” programına katılarak “Dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri Türkiye” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trafik kazalarında evlattan anne babaya, kardeşten arkadaşa o kadar çok sevdiğimizi kaybettik ki bu acıların tarifi mümkün değildir” dedi.

"TRAFİKTE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA ÜLKEMİZDE ÇAĞ ATLATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl önce hükümete geldikten sonra açıkladıkları ilk 6 aylık acil eylem planında ‘bütün yollarımız duble yol olacak’ dediklerinde birilerinin bunu dalga konusu yaptığını ancak bunların hiçbirine kulak asmadıklarını söyledi.

Hızla planlarını yapıp, kolları sıvadıklarını ve çalışmaya başladıklarını kaydeden Erdoğan, görevi devraldıklarında Türkiye’de çoğu da şehir içi geçiş olmak üzere sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol olduğunu belirtti.



Türkiye’ye bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometre üzerine çıkarttıklarını ifade eden Erdoğan, aynı şekilde otoyolların uzunluğunu da iki kat artırdıklarına dikkat çekti.

Bunun yanında denetimden araç muayenesine kadar her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trafik denetleme ekiplerimiz personel ve araç sayısı bakımından yetersizdi, araç muayeneleri yetersizdi. Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, kurallar getirdik, yeni teknolojiler geliştirdik. Biz trafik ile ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik.

Geciktiğimiz her günün faturasının insan canı olduğunun bilinciyle bu meseleye dört elle sarıldık. Sıfır can kaybı, yaralanma, maddi hasar hedefimize ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın, her türlü rekabetin, tartışmanın üstünde bir meseledir. Bu ülkede yaşayan herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır” dedi.

"TRAFİKTE ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 18'E DÜŞTÜ"

Dünyanın her yerinde bu konunun toplumların öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ‘küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi’ kararı alındı. Bu çerçevede 2011-2020 yılları arasında trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi. Türkiye olarak bu deklarasyona biz de imza attık. İlk olarak 2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’ni başbakanlık genelgesi olarak yayınladık. Ardından da 2017 yılında bir uygulama politika belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik.

Trafik yönetimi kapasitemizi de yükselterek son 2 yılda 6 bini emniyet, 2 bini jandarma olmak üzere 8 bin trafik personelimizi göreve başlattık. Bugün trafik denetleme faaliyetlerinde toplam 28 bin 700 personel görev yapıyor. Trafik birimlerimize içinde motosikletlerden ekip arabalarına, dronelardan helikopterlere kadar çok çeşitli araçların olduğu 8 bin 400 taşıt tahsis ettik. Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Ortalama hız koridoru sayesinde otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıpları yüzde 33 azaldı. Drone ve helikopter denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi.

Yollara yerleştirdiğimiz 790 maket trafik ekip aracı sayesinde 3 kilometre yarıçapındaki alanlarda meydana gelen ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010 yılında 13,4 iken, bu sayı 2019’da yüzde 56 azalışla 5,9 geriledi” açıklamasında bulundu.

"HEDEF SIFIR KAZA, SIFIR CAN KAYBI, SIFIR ACI"

Dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sonuçta etkili olan daha çok faktör vardır. Bayramlarda çok ciddi kampanyalar yürüttük. Trafik eğitim tırlarımız ülkemizi karış karış dolaştı. Trafik eğitim parklarıyla çocuklarımızı bilinçlendirdik. Havayolu ve demiryolu yatırımlarımız sayesinde karayollarımız üzerindeki yükü azalttık. Gelişen refaha ve artan üretime bağlı olarak araçların yaş ortalamasını, dolayısıyla teknik kabiliyeti artırdık. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Bizim bir defa içimizin soğuması kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza sıfır can kaybı sıfır acıdır.”

Geçtiğimiz yıl yapılan Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansında tüm taraf ülkelerden 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının bir kez daha yüzde 50 azaltılmasının istendiğini belirten Erdoğan, bunun yanında 2050 yılında sıfır can kaybı hedefiyle yeni stratejiler oluşturulmasının talep edildiğini ifade etti.

"GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI VE VİZYON SIFIR YAKLAŞIMI"

Bu amaca ulaşmak üzere 2021-2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ile 2021-2023 eylem planı belgesinin hazırlandığını söyleyen Erdoğan, “Biz hiçbir işi plan proje safhasında bırakmıyor, somut adımlar için gereken takvimlendirmeyi hemen yapıyoruz. Bu stratejiyi oluştururken de iki temel yaklaşım geliştirdik.

Birincisi; güvenli sistem yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temelinde insan hata yapar, yapacaktır. Öyleyse insanın hata yapmasını engelleyen bir sistem kurulması gerekir. Bu anlayış var. Bu da beraberinde güvenli yollar, güvenli hızlar, güvenli kullanıcılar oluşturma ihtiyacını getiriyor.

İkinci yaklaşım; vizyon sıfır yaklaşımıdır. Yani trafikteki can kayıpları, kazalar ve yaralanmalarda gerçek anlamda sıfırı hedefleyerek hem toplumu hem de ilgili kurumları buna odaklamak istiyoruz. Strateji belgesinin ilk aşamasını oluştururken 2021-2023 dönemi için 41 amaç, 104 hedef, 441 performans göstergesiyle bunların nasıl gerçekleştirileceği, sorumlu kurumların hangisi olduğu belirlendi.

Öncelikli alanlar ve müdahale edilebilecek alanlar olmak üzere iki ana bölüm oluşturuldu. Aşırı hızla mücadele, teknik ifadesiyle incinebilir yol kullanıcıları bu şekilde tarif edilen yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelikli alanlarımız arasındadır. Müdahale gerçekleştirilecek alanlar başlığının altında ise trafik güvenliği yönetimi, karayolu alt yapısı ve yol çevresi, araçlar, eğitim, denetim ve kaza sonrası müdahale olmak üzere 6 başlığımız bulunuyor. Bu başlıkların altına indiğinizde daha somut alanlar ve eylemler tarif ediliyor. Bu mesele toplumun tüm kesimlerinin elini taşın atına koyarak trafik güvenliğini asgari müşterek kabul ederek başarılı olabileceğimiz bir konudur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, Trafik Yüzleri Projesine katkı veren herkesi tebrik etti. Erdoğan ayrıca, 2020 Yılı Trafik Medya Ödülleri’ne layık görülen haber programlarının, dizilerinin ve magazin programlarının yapımcıları ile oyuncularını da tebrik etti.