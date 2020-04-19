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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.




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