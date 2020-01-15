Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan "Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı." açıklamasında bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İletişim Başkanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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