Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Trump’a taleplerimizi ilettim”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz" sözlerine karşılık sorulan bir soruya, "Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşme öncesinde Rusya'dan, Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" şeklinde yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda öyle teklif falan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak Sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz, her şeye açığız" ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den dün, "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa bu konuda destek veririz" şeklinde bir açıklama geldi. Bizim böyle bir talebimiz var mı?" sorusuna Erdoğan, "Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" cevabını verdi.

Bir başka gazetecinin, "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek" dedi.

Kaynak: İHA