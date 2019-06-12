Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK'dan emekli olmuş bazı kişiler! Korkaksınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan burada TSK'dan emekli olmuş bazı kişilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadele ederken, terörün arkasındaki güçlerle de, ne kadar güçlü olduklarına bakmadan mücadele ettiğini belirterek "önümüzün kapalı olduğunu zannettiğimiz yerlerde nasıl açıldığını göreceksiniz. Şu anda kadar böyle oldu" dedi.

Bir zamanlar TSK'da komuta kademesinde bulunmuş bazı isimlere işaret eden Erdoğan, bu kişilerin Türkiye'nin mücadelesini eleştirmekle kalmadığını ve çeşitli yerlere bir takım bilgileri sızdırdıklarını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Terör örgütlerinin arkasında neler var? Bunları söylememe zaten gerek bile yok. Suriye'nin kuzeyinde, YPG'ye, PYD'ye... Bunlar PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız.

On binlerce tırlarla oraya silahı, mühimmatı her şeyi gönderdiler mi? Gönderdiler! Daha neyi anlatayım?

TÜRKİYE'DEKİ TEK HEDEFLERİ: "ACABA BİZ AK PARTİ'Yİ NASIL İKTİDARDAN İNDİREBİLİRİZ?"

Ve şu anda, bunların Türkiye'deki tek hedefleri, "acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz?" dertleri bu! Ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez.

İşte bunun için bu ekibin çok iyi çalışması lazım. Bizim gayretimiz çok önemli.

"ONLAR ÇOK GÜÇLÜ OLABİLİRLER FAKAT..."

"Ya onlarla uğraşılır mı, şöyle güçlü bir ülke, böyle güçlü bir ülke..." Arkadaşlar, hepsi doğrudur. Ama unutmayın, hep söylüyorum, La galibe illallah!.. Asıl güç, onundur. Yeter ki biz dik duralım. İnanarak, azmederek işlerimizi yapalım.

Ve, önümüzün kapalı olduğunu zannettiğimiz yerlerde nasıl açıldığını göreceksiniz. Şu ana kadar böyle oldu.

"BU YILIN BAŞINDAN BU YANA 2 BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

İşte, terör örgütlerine verilen destekle, toplumumuzda huzursuzluk çıkarma çabaları, aynı projenin ürünüdür. Bakın, bu yılın da başından şu ana kadar 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

Peki daha önce bu teröristler yok muydu? Vardı. İnlerine girdik mi, girdik. Şu anda bu teröristler kaçacak delik arıyorlar.

"BİZ TERÖRLE MÜCADELE VERİRKEN, SİLAHLI KUVVETLER'İN İÇERİSİNDEN GELMİŞ OLAN BİRİLERİ BAZI BİLGİLERİ KENDİLERİNCE SIZDIRIYORLAR"

Ama biz terörle bu mücadeleyi verirken, daha önce yine Silahlı Kuvvetler'in içerisinden gelmiş olan birileri de, o sorumluluk mevkilerinde olan birileri de bakıyorsunuz bu ülkedeki o milli ve yerli olmaktan uzak yapılarla, oralara kendilere göre bazı bilgileri sufle ediyorlar. Ve yapılan işlerin yanlış olduğuna varıncaya kadar bazı şeyleri söyleyip duruyorlar. Yazıyorlar çiziyorlar vs...

"KORKAKSINIZ, KORKAK!"

Siz korkaksınız korkak! Hiçbir zaman siz bu milletin askerinin şanına yakışır bir komuta kademesi olmadınız! Olamadınız! Ve onların da üzerine gitmediniz, gidemediniz!

"NELER YAPTIKLARINI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Biz onlarla da çalıştık. Neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Şimdi sivil hayata döndükten sonra sağda solda yazıyorlar, çiziyorlar, çeşitli yerlere de bilgileri kendilerine göre sızdırıyorlar.

Bizim abdestimiz var, onun için yaptığımıza da eminiz, emin olarak da yolumuza devam edeceğiz.