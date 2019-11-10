Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm vatandaşlara fidan dikme çağrısında bulundu

Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

FİDAN DİKME KAMPANYASI OLAN 'GELECEĞE NEFES' NEDİR?

Türkiye 11 Kasım’a hazırlanıyor. 11 milyon ağaç, Türkiye’nin 81 ilinde doğayla buluşacak. Bir günde 11 milyon ağacın fidanı dikilecek.

Kampanya için internette, sayfa kuruldu geleceğenefes.com. Yurdun dört bir yanından gönüllüler buradan kampanyaya katılabiliyor. 11 milyon fidan dikimiyle Guiness Rekorlar Kitabı’na da girilmeye de çalışılacak. Bakan Pakdemirli, geleceğe nefes hareketinin başarıya ulaşması için toplumun da projeye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ekilen fidanlar, 3 yıl boyunca takip edilecek. Türkiye'nin asıl hedefi ise, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak bakan destek için sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere çağrıda bulundu.

FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

11 Kasım 2019 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları açıklandı. "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan dikim töreni yerlerini öğrenmeniz mümkün. Fidan dikim törenine aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla birlikte gelebilirsiniz.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Not: Kampanyaya katılmak isteyen kişiler için Orman Bölge Müdürlüklerinde iletişim kurulacak kişiler ve bağışda bulunulabilecek banka hesap numaraları bilgileri ekte sunulmuştur.

FİDAN FİYATI NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. 1 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye! 'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim söyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.