Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türkiye-AB ilişkileri 1-2 ülkenin ayak oyunlarına esir edilmemelidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada AB ile ikili ilişkilerde AB'ye iyi niyetle yaklaşılmasına rağmen Türkiye'ye gösterdikleri tutumu doğru bulunulmadığını dile getirdi.

''TÜRKİYE'NİN PES ETMESİNİ BEKLEYENLERİ BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRATACAĞIZ''

“Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar. Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü? Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca, tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız” dedi.





''HEDEFLERİMİZE DOĞRU KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ''

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında, “Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulmak için yoğun çabalar göstermemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Açılışı yapılan Manisa - Akhisar Çevre Yolu'nun ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmamızı, mühendisinden mimarına işçisine herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.