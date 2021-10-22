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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen  Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Salgının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen iş forum iş dünyası için çok önemli.

Önümüzdeki dönemde (Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.

Afrika ülkeleri ile ortak çabalarımız pek çok alanda meyve vermeye başladı. 

Batılı ülkeler başta olmak üzere gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun bir şekilde  yönetmediklerini görüyoruz.

Afrika ülkeleri salgında yalnız bırakılmışlardır. 

TURKOVAC AŞISI

Onay aşamalarından sonra TURKOVAC aşımızın da kullanıma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Bu anlayışla Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız. 

Detaylar gelecek...

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Tayfun Altuntaş
Editör
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