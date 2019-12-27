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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini kullandı
Yerli otomobil, "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılmasının ardından Erdoğan, yerli otomobilin ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.
27 Aralık 2019 Cuma 17:30
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