Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, "Korona virüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Törenine katıldı. Törene aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

"Hastanemiz 145'i yoğun bakım olmak üzer toplam bin 105 yatak kapasitesine sahip"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Lütfi Kırdar Yassıada'da birçok uyduruk davadan yargılanmıştı. Bunlardan birisi CHP'nin kışkırtmalarıyla düzenlenen 28-29 Nisan öğrenci olaylarıdır. Bugün resmi açılışını yapacağımız Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İstanbul'un en büyük hastanelerinden biridir. 1987 yılında 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete açılan hastanemiz, zamanla yetersiz hale gelmiştir. Ayrıca eski hastanenin depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti. Biz de İstanbul Sismik Riskin Azaltılması projesi kapsamında, eski hastanemizi yıktık, yerine de ileri teknolojiye sahip, yatak kapasitesi daha yüksek altyapı bakımından güçlü bir sağlık tesisi inşa etmeye karar verdik. Yeni hastanemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. Hastanemiz 145'i yoğun bakım olmak üzer toplam bin 105 yatak kapasitesine sahip. Hastane, bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Donanımıyla altyapısıyla kendi alanında öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3.5 milyon hastanın ayakta,150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Hastanemiz, 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz. Böylece yatak kapasitesini 1250'ye poliklinik sayısını 250'ye çıkarmış olacağız" dedi.

"Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Dünya genelinde yaklaşık 550 bin kişinin hayatına mal olan Covid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi. Salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Korona virüsle mücadelemize Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin de çok büyük katkıları oldu. Hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske bile bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Maddi imkanı ne olursa olsun 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme desteği gönderdik.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilip Türk firmalarınca üretilen solunum cihazlarını da yapmış olduk. Şimdi bu cihazların ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Korona virüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız" diye konuştu.

"Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık asker uğurlama törenleri hakkında konuşarak, "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valime de söyledim. "İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün." dedim. Çünkü biz bu insanları kenarda köşede yürürken bulmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda, "Bizim şehir hastanelerimiz Avrupa'da bir numaradır. Dünyada ise sayılıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Abdülkadir ile de bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA