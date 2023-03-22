Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklanan müteahhitlerin sayısını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV-Star TV ortak canlı yayınında soruları yanıtlarken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun. Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra binlerce bina yıkılmış ve 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Yıkılan binaları inşa eden müteahhitler ve sorumlu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve birçok müteahhitte yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Depremden sonra yakalanan müteahhitlerin son güncel verilerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında açıkladı.

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"1364 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

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"SÜRECİN HER AŞAMASININ YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok."