Erdoğan: Suriye'nin istikrara kavuşması için elimizden geleni yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında düzenlenen Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir.

Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

İRAN'A BAŞSAĞLIĞI

İran'daki elim kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Salgınla mücadelede dost ve kardeşlerimize de yardımda bulunduk.

Vefat sayılarımızı 16'lara kadar indirmeyi başardık. Bu musibetten dünyamızın en kısa zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz.

Etnik kimliğine bakılmadan milyonlarca Suriyeliye kucak açtık.

"SERGİLEYECEĞİMİZ İŞBİRLİĞİ BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak, bölücü emellerin ve insanı dramın önüne geçtik.

Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz işbirliği bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır.

Bugünkü toplantıyı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyor ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...