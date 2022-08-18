Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü zirve sonrası konuştu! "Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Liviv şehrine gitti. Burada Zelenskiy ile 2 saat boyunca baş baş görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sona, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla gerçekleşen üçlü zirveye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüşmelerde ana konu 6 aydır devam eden savaş oldu. Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

"YENİ BİR ÇERNOBİL YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy'le paylaştık.

"İSTANBUL MUTABAKATININ OLUMLU YANSIMALARINI TÜM DÜNYA HİSSETMEYE BAŞLADI"

Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı. Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı'ya geçici ev sahipliği yaptık.

"1507 KİŞİYİ ÜLKEMİZE KABUL ETTİK"

Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI İÇİN MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ

Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik.





Savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guterres de bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir.

"ARABULUCU ROLÜ OYNAMAYA HAZIRIZ

İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Zelenskiy ve Guterres ile görüştü