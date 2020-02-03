Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gidişi öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İdlib'deki alçak saldırıda 9 askerimiz şehit oldu, 9 askerimizde yaralandı. Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor.

Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

Ayrıntılar gelecek...

