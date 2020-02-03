Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi konuşuyor (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gidişi öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gidişi öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İdlib'deki alçak saldırıda 9 askerimiz şehit oldu, 9 askerimizde yaralandı. Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor.
Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.
Ayrıntılar gelecek...
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