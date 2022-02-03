Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin hat safhada olduğu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetiyle Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel uçak "TUR" ile saat 10.50'de Kiev'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Boryspil Havalimanı'nda öğle saatlerinde iniş yaptı. Erdoğan'ı Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından ayaküstü bir süre sohbet etti. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını selamladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği törende, iki lider ülkelerinin heyetlerini birbirlerine tanıttı.

Erdoğan, töreni takip eden basın mensuplarıyla da selamlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'nin de yer aldığı törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Boryspil Havalimanı'nda yöresel çörek palyanitsa ikram edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UKRAYNA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Kiev'de yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Erdoğan daha sonra ise Zelenskiy ile baş başa görüşecek.

İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.