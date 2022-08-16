Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna yolcusu: Zelenski ve Gutierres ile görüşecek

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liviv şehrinde BM Genel Sekreteri António Guterres ve Zelenski ile görüşecek.

TAHIL KORİDORU MASAYA YATIRILACAK

18 Ağustos'ta yapılacak üçlü zirvede, 24 Şubat'tan bu yana süren Rusya - Ukrayna savaşı, Tahıl Koridoru konularının masaya yatırılması bekleniyor.

BM'den yapılan açıklamada ise, "Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek" denildi.