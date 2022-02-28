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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda konuşuyor (canl

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezin'de düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şule Yüksel Şenler Vakfı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk diyorum. 28 Şubat müdahalesinin 25. yıl dönümünde bizleri biraraya getirdiği için Şule Yüksel Şenler Vakfı'na teşekkür ediyorum.

Milli Görüş'ün lideri Necbettin Erbakan'a, namlusu millete dönmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Nice isimsiz kahramanlar teşekkür ediyorum.

Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmamıştır.

Bu ülkede bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de olacak. Ancak biz yolumuzdan geri dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü isbat etmiştir.

Detaylar gelecek...

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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