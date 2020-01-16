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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ülkemizde sağlık sistemi tüm dünyaya örnek olacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ülkemizde sağlık sistemi tüm dünyaya örnek olacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada En büyük yatırımlarımızı sağlık alanında yaptık. 2019'da anti serum üretimine başladık. Sağlık, spor hizmeti veren yerlerde sigara satışını yasakladık'' dedi.

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16 Ocak 2020 Perşembe 16:04

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