Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geleceğinde eli kanlı katillere yer yok!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması kapsamında düzenlenen programa video mesaj gönderdi.

TÜRK AMERİKAN DOSTLUĞUNU TEST ETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan dostluğunun test edildiği bir dönemden geçildiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız."

GARA ŞEHİTLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Gara'da gerçekleşen terör saldırına değinerek Erdoğan: "Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,şehit edilen 13 sivile dikkat çekerek "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur." ifadelerini kullandı.