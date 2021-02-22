Erdoğan'dan ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" programında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sınırları 4 milyonu bulan sığınmacıya tek başına ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrımcılığa maruz kalan çok sayıda insan Türkiye'nin sahip çıktığını belirtti.

"Avrupa'ya sığınan 10 binlerce çocuğun nerede olduğu bilinmiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih boyunca başı dara düşen zulme ve katliama uğrayan herkese güvenli bir liman şefkatli bir yuva olunduğunu söyledi.

"Suriyeli Türkmenlere sahip çıktığımız gibi, Kobanili Kürtler de hala bizim ülkemizde, biz onlara kapılarımızı kapatmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan terör mevzusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bakıyorsunuz ABD'li bir general diyor ki: Biz şuanda PKK/YPG/PYD ile beraberiz. E bu nasıl NATO'da ittifak 2 ülke. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir niyetleri yok. Dertleri başka. Hala teröristlerle beraberler. Biz de terör ve teröristlerle mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı

"Suriye'nin kuzeyinde terörden arındığımız bölgelere göç krizini biz engelledik" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Suriyeli mültecilere sahip çıkan tek devlet Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar euro destek verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşın Türkiye'ye hiçbir şey verilmediğini sözlerine ekledi.