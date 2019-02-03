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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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