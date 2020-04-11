  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Urfa’nın kurtuluş yıl dönümüyle ilgili video yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Urfa’nın kurtuluş yıl dönümüyle ilgili video yayınladı!

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Yasağın ilk gününde dışarı çıktı: ''Köpeklerimi beslemek için çıktım''Yasağın ilk gününde dışarı çıktı: ''Köpeklerimi beslemek için çıktım''

Her ilden vatandaşlar fırınlara akın etti!Her ilden vatandaşlar fırınlara akın etti!

TBMM Başkanı Şentop'tan Ayrancı kapısındaki görevli polislere ziyaret!TBMM Başkanı Şentop'tan Ayrancı kapısındaki görevli polislere ziyaret!

Ekrem İmamoğlu'na tehdit mesajı göndermişti! O kişinin ifadesi ortaya çıktıEkrem İmamoğlu'na tehdit mesajı göndermişti! O kişinin ifadesi ortaya çıktı

 

11 Nisan 2020 Cumartesi 13:15

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Dönmez müjdeyi verdi! ''Yerli ve milli el dezenfektanın seri üretimde''
Bakan Dönmez müjdeyi verdi! ''Yerli ve milli el dezenfektanın seri üretimde''
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde cezalar yazılmaya başlandı
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde cezalar yazılmaya başlandı
Yasağın ilk gününde dışarı çıktı: ''Köpeklerimi beslemek için çıktım''
Yasağın ilk gününde dışarı çıktı: ''Köpeklerimi beslemek için çıktım''
Sokağa çıkma yasağının ardından benzin istasyonlarında araç kuyrukları oluştu
Sokağa çıkma yasağının ardından benzin istasyonlarında araç kuyrukları oluştu
Her ilden vatandaşlar fırınlara akın etti!
Her ilden vatandaşlar fırınlara akın etti!
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmekler dağıtıma hazırlandı
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmekler dağıtıma hazırlandı
Balıkçı ağlara düşen yunusu kurtardı: “Dur bir tanem seni kurtaracağım”
Balıkçı ağlara düşen yunusu kurtardı: “Dur bir tanem seni kurtaracağım”
Sağlık Bakanlığı yetkilileri video konferans yoluyla Çinli yetkililerle görüştü
Sağlık Bakanlığı yetkilileri video konferans yoluyla Çinli yetkililerle görüştü
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündeme dair açıklamalarda bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündeme dair açıklamalarda bulundu
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayrancı kapısındaki görevli polislere ziyaret!
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayrancı kapısındaki görevli polislere ziyaret!