Cumhurbaşkanı Erdoğan, Urfa’nın kurtuluş yıl dönümüyle ilgili video yayınladı!
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.
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11 Nisan 2020 Cumartesi 13:15
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