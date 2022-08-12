Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Ayazma Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin ibadete açılış töreninde yaptığı konuşmada," Ayazma Camisi'ni yeniden ibadete açarak bir vazifeyi yerine getirmenin huzuru içindeyiz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nde kıldı.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra caminin ibadete açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. İstanbul'da inşa ettiğimiz camilerle, ecdadın kazıdığı mühürleri çoğalttık.

Ayazma Camisi'ni yeniden ibadete açarak bir vazifeyi yerine getirmenin huzuru içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edilmesiyle birlikte caminin açılışı gerçekleştirildi.

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