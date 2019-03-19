Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da halka hitap etti

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah 31 Mart akşamı herhalde böyle bir toplantıyı burada yaparsınız, yaparız. Bugün bir kez daha Üsküdar'da olmanın, siz komşularla buluşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Hamdolsun bugün dört mitingimiz de muhteşemdi. Özellikle de Kocaeli'de bizi bekleyen milyonlara hitap ettim. Kocaeli'de bizi dinleyen 120 bin kişiydi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir safhasını daha milletimizin hizmetine sunduk. Bu saate kadar bizleri beklediniz. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm Üsküdar'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar tempomuzu arttırarak sürdüreceğiz.

"NE HAÇLI ARTIKLARI, NE BİZANS HEVESLİLERİ NE DE..."

Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir.

"Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir."