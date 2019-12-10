Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Emmanuel Macron için tehlike çanları çalıyor

Fransa'da halk bir haftadır emeklilik reformuna karşı haklarını arıyor.

Sokağa dökülen yaklaşık 800 bin kişinin perşembe günü başlattığı ve 6 gündür devam eden grev ve gösteriler sebebiyle Fransa'da ulaşım felç oldu.

Hava yolu şirketleri, grev nedeniyle uçuşların yüzde 20'sinin iptal edildiğini açıklarken, tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabildi.

Paris metrosundaki aksamalar nedeniyle yaşanan kaos ise sosyal medyada geniş yer buldu.

SÜRESİZ OLARAK DEVAM EDECEĞİ DUYURULDU

Başkent Paris'in yanı sıra Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille ve Lyon gibi büyük kentlerde de halk Macron politikalarına karşı sokaklara döküldü.

Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde, protesto ve grevlerin "süresiz" olarak devam edeceğini duyurdu.

Paris'teki gösterilerde bugün yaklaşık 6 bin polisle eylemciler arasında henüz bir arbede yaşanmasa da önceki günlerde Fransız polisi sert müdahalesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Çok sayıda kafe ve restoranın güvenlik nedeniyle kepenk indirdiği Paris'te bazı bankalar da kapalı kaldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FRANSA'DAKİ GÖSTERİLERE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.

Erdoğan'ın Sarı Yelekliler eylemi üzerinden Fransa'ya yönelik eleştirileri, iki ülke arasında NATO ve YPG konusunda gerginliğin yaşandığı döneme denk geldi. Türkliye'yi DEAŞ ile birlikte çalışmakla suçlayan Macron, ulusal güvenlik adına Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristlerle ilgili 'belirsizliğinin' de çözülmesi gerektiğini ileri sürdü. "Şu anda ortak düşmanımız terörist gruplardır" diyen Fransız lider, "Üzgünüm ama masadakilerin ortak bir terörizm tanımı bile yok" dedi.

"İSLAM ÜLKELERİNİ BÖL PARÇALA YUT ANLAYIŞI DEVAM EDİYOR"

"İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor" diyen Erdoğan, "Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz. İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız." diye konuştu.

EMEKLİLİK REFORMUNA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

PARİS'İN SEMBOLÜ EYFEL KULESİ DE KAPATILDI

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.