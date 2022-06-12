Van'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

"Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla."