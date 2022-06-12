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Van'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı  Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim hakkında konuştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı  Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

"Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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