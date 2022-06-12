Van'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim hakkında konuştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;
"Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla."