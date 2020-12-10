İkili görüşmeler sonrası imzalar atıldı! Erdoğan'dan flaş Ermenistan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de sevindirdi.

(Karabağ) Putin"in yaklaşımlarını bir kenara koyamam, onun olumlu yaklaşımları da süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu.

Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var.

ABD, Rusya ve Fransa Karabağ'da sonuç alabilirdi.

Gereken adımlar atılırsa Ermenistan'a kapalı olan kapıları açarız. Ermenistan da ortak platformda yer alabilir.

Fransa devamlı Aliyev kardeşimi arıyordu, netice elde etmeye çalıştı. Zaman zaman bize de ulaşmak istedi ama dönmedik."

(Fransa Meclisi'nin Karabağ kararı) Paşinyan bile kabul etmiyor. Macron olarak Meclisinden geçirmeye yöneliyorsun, daha siyaseti öğrenememiş"

(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir."

Ayrıntılar gelecek...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir.

Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.

Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir.

Biz iş birliğine hazırız. Yeni bir iş birliği formatı teşkil ederek, gelecekte savaş riskini sıfıra indirebiliriz.

Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders çıkarırsa onlar da bu projelerde yer alacaklar.

Türkiye’de bizim zaferimize en az bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletmek isterim. Türkiye Azerbaycan birliği sarsılmazdır, ebedidir. Şuşa şehrine yeni inşa edilen yolu, Türk şirketleri inşa ettikten sonra inşallah değerli kardeşimle oraya gideceğiz"