Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson Afganistan meselesi için görüşme gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Afganistan meselesi için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini güçlendirecek konuşmalar ve Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi konuları ele alındı.

KABİL HAVAALANI GÜVENLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'a "Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olması" diyerek, hassasiyetin altını çizdi. Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması sonucu ve uygun şartları oluşturulması takdirde sorumluluğu devam ettirebileceklerini söyledi.

Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınırsa eğer göç dalgasının önlenebileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Afganistan kaynaklı göçün yeni trajik görüntülere neden olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardımcı olunması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.